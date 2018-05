Kind met hoofd tegen auto geslagen na grap met waterballon

AMSTERDAM - (AT5) Een jongen van 13 is drie weken geleden in Amsterdam Zuid ernstig mishandeld door een man. De jongen gooide op 8 mei op de Stadionkade met vriendjes waterballonnen naar voorbijvarende boten, maar kreeg het vervolgens zwaar te verduren.

Een doelwit van de actie werd daarop erg kwaad, keerde met zijn boot om en meerde aan. Na een korte achtervolging kreeg hij in de Rubensstraat één van de jongens te pakken en greep hem bij zijn keel.

Hij sloeg de jongen in het bijzijn van een getuige met zijn hoofd een paar keer tegen een auto. Daarna werd het slachtoffer tegen de grond gegooid en kreeg hij nog eens enkele klappen.

Getuigen gezocht

De politie is nu op zoek naar de vrouw die de mishandeling moet hebben gezien. Eventuele andere getuigen wordt ook dringend verzocht contact op te nemen met de politie.

Er is een signalement van de man vrijgegeven: hij was ongeveer 40 jaar oud, blank, ongeveer 1.70 meter lang en had een fors postuur. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844.