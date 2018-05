Amsterdam wil superjachten ontvangen

AMSTERDAM - Amsterdam moet een belangrijke bestemming voor superjachten worden. Dat wil de HISWA Holland Yachting Group en Port of Amsterdam. Samen hebben ze de ambitie om Amsterdam op de kaart te zetten voor superjachten.

Het ruime aanbod van ligplaatsen midden in het centrum van de stad en uitstekende onderhoudsvoorzieningen in het havengebied, maakt Amsterdam tot een unieke bestemming voor superjachten volgens de twee organisaties. De landen rond de Noordzee en de Oostzee zijn minder druk bevaren door de recreatievaart dan traditionele vaargebieden als de Middellandse Zee en het Caribisch gebied. De meer avontuurlijke jachteigenaren zien de voordelen van. Amsterdam door de geografische ligging en aanwezige onderhoudsvoorzieningen.

Veilige ligplaatsen

Ook heeft de stad in het centrum eersteklas, veilige ligplaatsen. Bijvoorbeeld bij het Scheepvaartmuseum en de Passenger Terminal Amsterdam. Het oude centrum, met musea van wereldklasse, luxe winkels en goede restaurants, maakt het volgens Jeroen Sirag, export manager bij Hiswa Holland Yachting Group, tot een ideale bestemming voor superjachten.

Thuishaven voor superjachten

Nederland heeft zich ontwikkeld tot Europese thuishaven voor superjachten, met een fijnmazig netwerk van werven en leveranciers binnen een straal van 200 kilometer. Feadship uit Haarlem is wereldwijd koploper op het gebied van exclusieve superjachten op maat en bouwt in Amsterdam een nieuwe werf voor superjachten tot 160 meter.

Vakmanschap

Alma Prins, commercieel manager voor Superyachts bij Port of Amsterdam: "In de regio Amsterdam worden al zeven eeuwen lang schepen gebouwd. De streek is altijd bekend geweest om zijn vakmanschap en hoge kwaliteitsnormen. Superjachten zijn van harte welkom in Amsterdam."