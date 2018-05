AMSTERDAM - (AT5) De politie is op zoek naar een oudere man die met een mes in zijn hand door Amsterdam-Zuidoost loopt.

Via Burgernet roept de politie mensen op om naar de man uit te kijken. De donkergetinte man is tussen de 60 en 65 jaar oud. Hij heeft een dikke jas aan, daaronder draagt de man sandalen. In zijn hand heeft de man een lang dun mes.

Mensen die de man zien lopen moeten direct 112 bellen.