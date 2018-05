Ignacio en Van den Houten blijven bij AFC

AMSTERDAM - Raily Ignacio blijft bij AFC en is ook volgend jaar te zien op Sportpark Goed Genoeg. "Wij kwamen er snel uit en ik ben meestal loyaal naar mijn huidige club toe", aldus Ignacio. Ook verdediger Thomas van den Houten speelt komend seizoen in Amsterdam-Zuid. "Ik heb het erg naar mijn zin bij AFC", aldus Van den Houten.

Raily Ignacio werd halverwege het seizoen overgenomen van Kozakken Boys. De spits kende een succesvolle tweede seizoenshelft waarin hij dertien keer scoorde. "Uiteindelijk doe je het met zijn allen. Ik denk dat ik het wel redelijk gedaan heb, maar ik had er wel meer kunnen maken", aldus de 30-jarige spits.

Verder is AFC druk bezig met nieuwe versterkingen. Zo worden Kenny en Jordy Teijsse genoemd. "Wij zijn ermee bezig, maar het is nog niet in kannen en kruiken", aldus bestuurslid Bob Duis.