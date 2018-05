Inbreker vergeet tas bij inbraak, keert terug en wordt alsnog gepakt

De eigenaar van het huis aan de Boulevard Paulus Loot zag rond 18.10 uur dat er nog iemand in het huis was. Omdat hij de boel laat verbouwen, vond hij het niet vreemd; hij vermoedde dat er nog wel werklieden bezig waren.

Maar toen hij naar binnen ging, ging de insluiper er vandoor. Hij sprong in een auto die op de oprit geparkeerd stond en scheurde weg. Ondanks een zoektocht in de buurt, werd hij niet meer gevonden.

Terugkeer

Een paar uur later vond de bewoner in het huis een tas, die vermoedelijk van de insluiper was. Hij bracht hem naar het bureau en keerde terug naar huis, waar hij de inbreker tot zijn grote verbazing opnieuw aantrof. Dit keer stond hij op een steiger en probeerde hij via een raam het huis in te klimmen.

De politie vermoedt dat de verdachte was teruggekeerd om zijn vergeten tas op te halen. Dit keer ontkwam de man echter niet. De politie heeft hem aangehouden en meegenomen naar het bureau.