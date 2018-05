Nat pak en modderige voeten verraden 14-jarige scooterdief

In zijn vlucht dumpte de jongen de scooter, die daardoor beschadigde. De buurtbewoner raakte de verdachte uit het oog, maar gaf aan de politie door dat hij het vermoeden had dat de jongen in het water was gesprongen.

Modder

Omdat de tiener niet in het water werd gevonden, zocht de politie het nabijgelegen rangeerterrein af. Daar was het raak: er liep een drijfnatte jongen met modder aan zijn voeten, die voldeed aan het signalement van de buurtbewoner.

De verdachte is voor verhoor meegenomen naar het bureau.