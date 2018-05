Deel dit artikel:











Naamswijziging Stadionplein in Amsterdam voorlopig uitgesteld Foto: Bouw Woon Leef

AMSTERDAM - (AT5) Het Johan Cruijffplein in Amsterdam-Zuid is voorlopig van de baan. De huidige naam Stadionplein blijft gewoon op de bordjes staan, het is nu aan het nieuwe college om definitief te beslissen over de naamswijziging. Dat heeft de voorzitter van de bezwarencommissie laten weten in een hoorzitting.

Aanvankelijk zou het plein dit weekend zijn nieuwe naam krijgen. Maar mensen uit de buurt kwamen na de aankondiging in februari meteen in opstand: "Niemand had hier behoefte aan. Ik snap dat Johan Cruijff een geweldige voetballer was, maar eer hem dan door de Arena naar hem te vernoemen, dat heeft tenminste met voetbal te maken", zo verwoordde een buurtbewoner de ergernis. Lees ook: Lawaaidemonstratie tegen 'volstrekt belachelijke' naamswijziging Stadionplein in Amsterdam Toen de gemeente in mei aankondigde de naamswijziging ondanks het protest door te zetten, werd er uit een ander vaatje getapt. De aanloop naar de beslissing werd eens goed onder de loep genomen en er bleken nogal wat fouten gemaakt te zijn. Een negatief advies van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) kwam niet bij het stadsbestuur terecht. Bovendien bleek dat stadsdeel Amsterdam-Zuid een positief advies had gegeven op basis van verkeerde informatie, waarna het stadsdeel dat positieve advies weer introk. Dit alles was voor het aanstaande stadsbestuur, dat morgen geïnstalleerd gaat worden, reden om te vragen de naamsverandering uit te stellen. Lees ook: Amsterdam eert nummer 14: Stadionplein wordt Johan Cruijffplein