Hoe zie jij het vliegverkeer in de toekomst voor je? Doe mee aan ons NH Nieuws Panel onderzoek Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Politici praten er veel over: de toekomst van het vliegverkeer in onze provincie. Maar wat vind jij ervan? Heb je veel last van het vliegverkeer? En wat vind je van de uitbreiding van Schiphol/Lelystad Airport? Het NH Nieuws Panel wil het graag weten.

De komende weken doet het NH Nieuws Panel onderzoek naar de toekomst van het vliegverkeer. Zo willen we weten wat je zelf bereid bent om te doen om de schade van het vliegen te beperken. Het invullen van de enquete kost ongeveer vijf à tien minuten, je kunt dat tot en met dinsdag 12 juni doen. Wil je ook meedoen aan het onderzoek? Meld je dan hier aan voor het NH Nieuws Panel, als je dat nog niet hebt gedaan. Daarna sturen we je binnen 48 uur de link naar het onderzoek. Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de e-mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je niet meer wilt meedoen, meld je je weer af. Inmiddels telt het NH Nieuws Panel ruim 1.500 leden.