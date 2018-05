Twee Noord-Hollanders maken kans op WK met Nigeria

HAARLEM - AMSTERDAM Ze hebben allebei een Nederlandse moeder en een Nigeriaanse vader. De een werd geboren in Haarlem en de ander komt uit Vijfhuizen, maar William Troost-Ekong en Tyronne Ebuehi zitten allebei bij de voorselectie van de nationale ploeg van Nigeria voor het WK in Rusland.

William Troost-Ekong

William Troost-Ekong zal vrijwel zeker naar het WK gaan, hij was al eens aanvoerder van de 'Super Eagles'. De 24-jarige centrale verdediger startte zijn profcarrière in het seizoen 2013-2014 bij FC Groningen. Hij speelde daar maar twee officiële wedstrijden en werd het tweede jaar verhuurd aan FC Dordrecht, waar hij 34 duels in actie kwam. Vervolgens vertrok hij naar AA Gent, dat hem een jaar later verhuurde aan het Noorse Haugesund. Voor die club speelde hij 37 wedstrijden voor hij het afgelopen seizoen uitkwam voor het Turkse Bursaspor.

De 24-jarige Troost-Ekong speelde in Oranje Onder 19 en Onder20. In juni 2015 debuteerde hij voor de nationale ploeg van Nigeria in een interland tegen Tsjaad.

Tyronne Ebuehi

De 22-jarige Ebuehi stapte in 2013 over van de amateurs van EDO naar de jeugdopleiding van ADO. Een jaar later maakte hij zijn debuut in de eredivisie tegen Feyenoord. Ajax toonde in de winterstop interesse voor de rechtsback en ook Benfica zat achter hem aan. Tot een transfer in de winterstop kwam het niet, maar Ebuehi vertrekt nu transfervrij naar die Portugese ploeg. Vorig jaar werd Ebuehi voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg van Nigeria en bondscoach Gernot Rohr heeft hem nu ook weer opgenomen in de voorlopige selectie. Voor 4 juni moeten alle landen hun definitieve selecties bekend maken.

'Super Eagles'

De 'Super Eagles', zoals de nationale ploeg van Nigeria wordt genoemd, zijn ingedeeld in groep D, samen met Kroatië (16 juni), IJsland (22 juni) en Argentinië (26 juni).

In de voorbereiding op het Wk speelde Nigeria gisteren met 1-1 gelijk tegen DR Congo. Zowel Troost-Ekong als Ebuehi hadden een basisplaats. Troost-Ekong zorgde met een intikker voor het enige doelpunt van Nigeria.