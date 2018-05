De Peiling: Nog meer kliko's in je voortuin?

NOORD-HOLLAND - Papier, plastic, gft en restafval. In steeds meer gemeenten krijgen bewoners voor alles een aparte kliko. Zaandammers zijn daar niet blij mee. Jij wel?

Protest

Inwoners van de Zaanse wijk Saendelft protesteren massaal tegen de komst van drie kliko's per huishouden. Ze zijn bang voor stankoverlast en ruimtegebrek. 4195 van de 4700 inwoners van de wijk ondertekenden een petitie tegen een extra kliko voor de deur. De actievoerders voelen veel meer voor centrale inzamelpunten in de wijk en een slimmer ophaalbeleid van Zaanstad en de huisvuilcentrale HVC.

Vier kliko's

Waar in Zaandam nog geprotesteerd wordt tegen de komst van een derde kliko, staan er in een aantal gemeenten al vier voor de deur. Voor papier, groente en tuinafval, plastic en restafval.

Minder vaak legen

In gemeenten waar de bewoners meerdere kliko's hebben, wordt het restafval meestal minder vaak opgehaald; nog maar eens in de drie of vier weken. Dat zou bewoners motiveren meer afval te scheiden. Het landelijke doel is 75% van ons afval te scheiden in het jaar 2020, 90% in 2025.

Wat vind jij?

Hoeveel bakken staan er bij jou voor de deur? Heb jij het er voor een beter milieu wel voor over, al die containers rond je huis? Of moeten we op zoek naar een andere manier van afval scheiden?

