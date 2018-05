Potloodventer valt mensen lastig in Amsterdams park

AMSTERDAM - De politie heeft gisteravond in de buurt van het Westerpark in Amsterdam een potloodventer opgepakt.

Op Facebook schrijft de politie over de aanhouding. "Het is een strafbaar feit dat eens in de zoveel tijd weer opduikt. Mannen die ongevraagd hun geslachtsdeel tonen aan andere mensen. Dit zijn doorgaans vrouwen. Vaak zijn die hier niet van gediend. Voor schennispleging wordt vaak een boete of in sommige gevallen zelfs een celstraf opgelegd."

Lachwekkend of traumatisch

De zedenpolitie onderzoekt de zaak. De politie benadrukt in het bericht dat de impact van een ontmoeting met een potloodventer voor ieder slachtoffer anders is. "Sommige mensen vinden het alleen maar lachwekkend, maar voor jonge kinderen en andere mensen kan het een traumatische ervaring zijn."

Mensen die worden geconfronteerd met een potloodventer, worden geadviseerd 112 te bellen en een duidelijk signalement van de verdachte door te geven.