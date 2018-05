Deel dit artikel:











Boeing 737 van SAS wijkt uit naar Schiphol vanwege rookontwikkeling Foto: SAS

SCHIPHOL - Een Boeing 737-800 van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS die vanochtend op weg was van Oslo naar Brussel, is vanwege rookontwikkeling uitgeweken naar Schiphol. Daar is het toestel rond 10.00 uur veilig geland.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Vlucht SK4743 was boven Zuid-Holland toen het een noodsignaal ging uitzenden en koers zette naar Schiphol. Daar werd de Boeing opgewacht door hulpdiensten. Het toestel is na de landin op de Aalsmeerbaan op eigen kracht naar een gate getaxied. Een woordvoerder van SAS in Noorwegen laat NH Nieuws weten dat enkele passagiers rook opmerkten in de cabine. Daarop besloot de gezagvoerder om meteen uit te wijken naar Schiphol. Normale procedure

Volgens de zegsman is het een normale procedure om in zo'n geval een noodsignaal uit te zenden en om de luchtverkeersleiding in te lichten over de noodsituatie. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de rookontwikkeling was, aldus de woordvoerder. De Boeing wordt op Schiphol gecheckt en zo snel als mogelijk weer richting Brussel gestuurd. De passagiers en crew waren niet in gevaar.