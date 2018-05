NH Reportage: DNA-onderzoek in 75 jaar oude zaak Gooise kindermoorden

BUSSUM - In de zoektocht naar de stoffelijke resten van kinderen die tijdens de oorlog in het Gooi verdwenen en deels vermoord zijn teruggevonden, hebben familieleden DNA afgestaan. De Werkgroep Vermisten Tweede Wereldoorlog, waarin politie samenwerkt met het Rode Kruis en de Landmacht, doet onderzoek naar de zaak.

Rechercheur Ruud Mosk werkt namens de politie vrijwillig mee aan het onderzoek dat erop is gericht de nog altijd vermiste stoffelijke overschotten te vinden en te identificeren. Hij is ervan overtuigd dat de verdwijningen toen niets met de oorlog te maken hadden, maar dat er een seriemoordenaar actief is geweest in het Gooi.

Ansje

Als eerste verdwijnt de 10-jarige Ansje Busch uit Bussum. Het gebeurt op een zaterdagmiddag in het voorjaar van 1941. Het meisje is erop uitgetrokken om bloemen te plukken in het natuurgebied aan de rand van het dorp, maar keert niet meer terug. Er volgt een grote zoektocht, zonder resultaat. "Het hele dorp was in rep en roer", vertelt Louise Funcke die destijds haar vriendinnetje was.

Wilhelmina

Een paar maanden later verdwijnt er opnieuw een tienermeisje. De 14-jarige Wilhelmina ter Haar-Bakker, stiefdochter van de schillenboer uit Bussum is spoorloos nadat ze bessen is gaan zoeken.

Hans

In de zomer van 1942 slaat de schrik weer toe als de 11-jarige Hans van der Poel uit Hilversum verdwijnt. Ook hij is de natuur ingegaan om gras te knippen voor zijn konijnen. Oud-klasgenoot Henk Degenhart herinnert zich nog precies hoe hij hoorde van de verdwijning. "De hoofdmeester kwam de klas in om te vertellen dat Hans met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meer terug zou keren. En dat was het. Met die mededeling moest je het doen."



Tekst loopt door onder de foto.

Een paar maanden later is het Herman Warnink van 12 die niet meer thuis komt, nadat hij tijdens een logeerpartij bij zijn grootouders in Hilversum in het bos naar beukennootjes is gaan zoeken. "Waar is Hermannetje', vraagt zijn nicht zich 75 jaar later nog steeds af.

Johanna

In een sloot langs het spoor bij Naarden vinden spoorwegmedewerkers in 1942 de stoffelijke resten van Wilhelmina. Haar lichaam is gedumpt in een jutezak die was verzwaard. In de zomer van 1943 wordt nog een schokkende ontdekking gedaan. Onder een bruggetje niet ver van de eerste vindplaats, drijft nog een jutezak in het water. Hierin zitten de verminkte resten van twee meisjes. Het lijkt te gaan om Ansje uit Bussum en een al jaren vermist meisje van 18 uit Amsterdam, Johanna de Nigtere.

Lees ook: Hilversumse schrijver stort zich op mysterie van Gooise kindermoorden

Maar het blijven vermoedens. Beiden kunnen niet met zekerheid worden geïdentificeerd. Rechercheur Mosk hoopt er alsnog achter te komen waar de resten van deze meisjes zijn gebleven door verschillende archieven te combineren. "Johanna is niet herkend, omdat ze een ring droeg die niet van haar zou zijn. Maar uit stukken blijkt dat ze juist wel zo'n ringetje had. Er is dus ergens een fout gemaakt."

DNA

De dader is nooit gepakt en van de vermiste jongens ontbreekt tot op de dag van vandaag ieder spoor. "Ik denk dat weinigen zich realiseren welk gruwelijk drama zich hier heeft afgespeeld. En de kans is klein dat we de resten van de jongens ooit nog vinden. Maar mocht dat gebeuren, dan is er in ieder geval DNA van familieleden beschikbaar om hun identiteit vast te kunnen stellen."

Lees ook: Het mysterie van de Gooise moorden: Margreet blijft op zoek naar doorbraak

Mosk begon zijn onderzoek op verzoek van nabestaanden van Herman Warnink, en stuitte daarbij op de andere namen. Hij legt uit waarom het zoveel decennia later nog steeds belangrijk is om antwoorden te vinden. "Nabestaanden blijven zich altijd afvragen. Soms kun je daarin net het verschil maken", besluit Mosk.