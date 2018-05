Deel dit artikel:











VIDEO: Puinruimen in kerk na verwoestende brand Foto: Kees Bos

LIMMEN - Het grote puinruimen is begonnen in de Corneliuskerk in Limmen. Begin mei verwoestte een grote brand een groot deel van de kerk. Gisteren werden de eerste grote zakken met zwartgeblakerde restanten afgevoerd.

