Goud voor schermster Eline Rentier in Kopenhagen

AMSTERDAM - KOPENHAGEN Floret-schermster Eline Rentier heeft goud veroverd op het internationale Satellite A toernooi in Kopenhagen. Het was de eerste keer dat de 22-jarige Amsterdamse schermster goud won.

In de kwartfinale trok Rentier in de laatste seconde van de partij de stand gelijk, waardoor een verlenging van één minuut nodig was. Daarin scoorde ze en plaatste zich bij de laatste vier.

Halve finale

In de halve finale ontmoette ze Ester Schreiber uit Zweden. Een lastige tegenstandster waartegen ze het tempo hoog hield wat haar een 15-11 winst opleverde.

Finale

In de finale stond Rentier tegenover de Mexicaanse Nataly Michel. Die partij ging tot het einde aan toe gelijk op, maar uiteindelijk bedwong Rentier haar zes jaar oudere opponente met één punt verschil.

Rentier staat momenteel als 80e op de FIE Wereldranglijst. De komende weken bereidt zij zich voor op het EK in Novi Sad, Servië waar zij op 17 juni in actie komt.