'Magellán voor medische keuring Ajax in Amsterdam'

AMSTERDAM - Lisandro Magellán wordt vanmiddag medisch gekeurd bij Ajax. De Telegraaf meldt de komst van de Argentijnse verdediger (in geel op foto) naar Amsterdam.

De 24-jarige centrale verdediger van Boca Juniors zou persoonlijk al rond zijn met de Amsterdammers over een contract voor vijf seizoenen. Ajax zou eerder al een transfersom van acht miljoen euro overeen zijn gekomen met Boca Juniors.

De Amsterdammers waren al sinds de winterstop bezig om de fysiek sterke, rechtsbenige Argentijn in te lijven, maar Boca Juniors wilde toen niet meewerken aan een transfer omdat de club nog actief was in de Copa Libertadores.

Magellán speelt sinds 2012 bij Boca Juniors. Daarvoor kwam hij uit voor Gimnasia La Plata.