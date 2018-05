Zware Britse bom gevonden in akker Wieringerwerf: "Ik maak me geen zorgen"

WIERINGERWERF - In een akker tussen Wieringerwerf en Medemblik is een zware brisantbom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De vijfhonderdponder ligt enkele meters diep en moet wijken voor werk aan het elektriciteitsnetwerk. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft vandaag de bom zo snel mogelijk onschadelijk gemaakt.

De Britse vijfhonderdponder uit de Tweede Wereldoorlog ligt op het land van agrariër Jan Rodenburg. Voor hem is de vondst geen verrassing: "De vorige eigenaar heeft twintig jaar geleden al verteld dat er iets ligt dat niet is afgegaan. Hij ligt bijna een kilometer van mijn bedrijf dus ik maak me geen zorgen, ook al gaat ie af."

Lees ook: Duitse bommen slaan kraters in Kennemerduinen

In de Wieringermeer liggen nog enkele zware bommen diep onder het zand. Voor de gemeente Hollands Kroon is er nog geen aanleiding om ook die bommen uit voorzorg weg te halen. Burgmeester Jaap Nawijn laat ze liever liggen: "Als deskundigen zeggen dat het kan laten we ze met rust, maar als de EOD met andere adviezen komt zullen we maateregelen nemen."



In een emmer op het erf liggen wat staartstukken van de brisantbom, maar de bom nou precies ligt, dat wil Jan Rodenburg niet vertellen: "Ik heb hem zelf ook niet gezien. Van mij hoeft ie de lucht niet in. Liever niet zelfs, want je weet maar nooit."