Zware Britse bom gevonden in akker Wieringerwerf

WIERINGERWERF - In een akker tussen Wieringerwerf en Medemblik is een zware brisantbom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De vijfhonderdponder ligt enkele meters diep en de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) maakt vandaag bekend wanneer en hoe zij de bom binnenkort onschadelijk gaat maken.

De Britse 500 ponder is een restant van de zware gevechten tijdens Tweede Wereldoorlog boven de Wieringermeer. De vindplaats van de bom houdt de gemeente Hollands Kroon strikt geheim voor de veiligheid. "We willen beslist niet dat mensen gaan kijken," vertelt woordvoerder Noortje Slot.

Vandaag is er opnieuw overleg met de EOD over het opruimen van de bom.



De eigenaar van de grond waar de bom is gevonden zegt dat hij het geen verrassinng vindt dat daar een bom ligt. Er zijn tijdens de graafwerkzaamheden ook wrakstukken van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.