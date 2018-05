'Cassierra op huurbasis naar FC Groningen'

AMSTERDAM - Mateo Cassierra vertrekt op huurbasis naar FC Groningen. Dat meldt De Telegraaf. De topscorer van Jong Ajax is persoonlijk rond met de Groningers.

Eerder waren Ajax en FC Groningen al tot overeenstemming gekomen over de verhuur van de Colombiaan.

De 21-jarige Cassierra kwam in de zomer van 2016 van Deportivo Cali naar Ajax. Hij debuteerde in de derde voorronde van de Champions League thuis tegen PAOK Saloniki (1-1). In de eredivisie speelde hij op 7 augustus 2016 zijn eerste wedstrijd uit tegen Sparta. In die wedstrijd maakte hij met de 1-3 zijn eerste officiële doelpunt voor de Amsterdammers.

In zijn eerste jaar bij Ajax kwam hij onder coach Peter Bosz nog in 17 eredivisieduels in actie en het afgelopen seizoen gebeurde dat slechts vier keer. Hij scoorde drie doelpunten in de eredivisie en twee keer in beker. Met Jong Ajax speelde hij het afgelopen seizoen 29 wedstrijden, waarin hij 18 doelpunten maakte.