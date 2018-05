'Reiziger betaalt vaak meer voor openbaar vervoer dan nodig'

AMSTERDAM - Wie met het openbaar vervoer reist, betaalt nogal eens meer dan nodig is. Daarvoor waarschuwt de ombudsman voor het openbaar vervoer, OV loket. "Aanzienlijke aantallen reizigers met een kortingsabonnement betalen zelfs meer dan wie zonder zo'n abonnement reist."

Als de poortjes op een station dicht zijn - bijvoorbeeld om veiligheidsredenen zoals op Amsterdam Sloterdijk - kan het voorkomen dat reizigers bij het overstappen eerst moeten uitchecken en dan weer inchecken. Dan wordt extra geld van het saldo op hun OV-chipkaart afgeschreven.

De in- en uitchecksystemen die door de verschillende vervoerders gebruikt worden, zijn niet in staat om per reiziger vast te stellen wat het gunstigste tarief is. De ombudsman vindt dat onredelijk en onaanvaardbaar: "De systemen mogen geen excuus zijn voor onredelijke uitkomsten."