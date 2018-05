Visser slaat overboord en dobbert ruim uur lang op Noordzee

DEN HELDER - Een 21-jarige man is gisteren voor de kust van Den Helder van een viskotter geslagen.

De bemanning van de kotter sloeg iets voor 2.00 uur alarm. De Kustwacht zette direct twee helikopters en de KNRM-reddingsboten van Den Helder en Terschelling in, en alarmeerde scheepvaart in de buurt.

Na een uur werd de man zo'n 160 kilometer uit de kust gevonden door de bemanning van een andere viskotter. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar onderkoeld. Hij is met een helikopter naar een ziekenhuis in Den Helder gebracht.