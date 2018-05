Levende standbeelden sieren Waagplein Alkmaar tijdens benefietactie

ALKMAAR - Vanavond wordt voor de tweede keer de benefietactie 'Nederland staat op tegen kanker' gehouden. De manifestatie in Alkmaar, gepresenteerd door Caroline Tensen, wordt door AVROTROS live uitgezonden op NPO1.

Arjen Robben, Peter R. de Vries en Anita Witzier zijn gedurende het programma levende standbeelden op het Waagplein in Alkmaar. Tijdens de benefietshow werven ze donateurs voor KWF Kankerbestrijding.

Robben transformeert tot volksheld Johan Cruijff, die twee jaar geleden overleed aan longkanker. Peter R. de Vries verandert voor de gelegenheid in Antoni van Leeuwenhoek, de ontdekker van de microscoop. En Anita Witzier kruipt in de huid van koningin Wilhelmina, die in 1949 KWF Kankerbestrijding oprichtte met het 'Nationaal Geschenk' van twee miljoen gulden. Dat bedrag ontving zij voor haar Gouden Regeringsjubileum.

Vorig jaar deden tientallen bekende Nederlanders mee aan de Marathon tegen Kanker. Het ging toen om sportieve activiteiten om daarmee geld in te zamelen. Dit jaar zullen er tevens optredens zijn van Caro Emerald, Gerard Joling, Maan en Romy Monteiro.