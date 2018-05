Huis van Eemnes gaat er komen

EEMNES - De gemeenteraad van Eemnes is maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering akkoord gegaan met de bouw van Het Huis van Eemnes. Vorige week werd uit onderzoek al bekend, dat de bevolking graag de centrale ontmoetingsplaats met sporthal, bibliotheek en zalencomplex wil hebben. Begin juli gaat de bouw beginnen, een jaar later wordt het opgeleverd en in september 2019 wordt het Huis van Eemnes geopend.

De meerderheid van de respondenten uit het draagvlakonderzoek had zich vorige week al uitgesproken voor het concept van het Huis van Eemnes (80%), 55% was voor nieuwbouw op de locatie Noordersingel en ruim 60% voor het voortzetten van de ontwikkeling van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel. Ruim 55% van de mensen hadden hun vragenlijst ingestuurd.

Een representatieve groep van 2.500 Eemnessers had eerder deze maand een brief ontvangen over het Huis van Eemnes. Daarin werd gevraagd of zij voor of tegen een Huis van Eemnes zijn. De tweede vraag was of zij voor of tegen nieuwbouw zijn van dit pand op de Noordersingel. En of de gemeente moest stoppen of doorgaan met het 'Huis' aan de Noordersingel, want stoppen zou de gemeente minimaal 2,5 miljoen euro gaan kosten.