Auto op de kop bij Zaandam: bestuurder naar ziekenhuis Foto: Inter Visual Studio/ Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio/ Pascal Fielmich

ZAANDAM - Een auto is over de kop geslagen op de A7 bij knooppunt Zaandam. De bestuurder is volgens een omstander naar het ziekenhuis gebracht.

De auto is total loss en moet door een berger worden weggehaald. Het is onbekend hoe de automobilist er momenteel aan toe is. Ook is het onduidelijk waardoor de auto over de kop is gegaan.