Oog in oog met een koe tijdens warme avondvierdaagse in Kudelstaart

KUDELSTAART - Vanavond is op allerlei plaatsen de avondvierdaagse weer van start gegaan, zo ook in Kudelstaart. Honderden kinderen doen mee aan wat belooft een warme editie te worden, maar daar heeft de organisatie volop rekening mee gehouden.

"We hebben extra waterpunten en in de Facebook-groep waarschuwen we de ouders dat ze er rekening mee moeten houden", vertelt organisator Ardie Balder. "Dan moet het eigenlijk wel goed komen!" Mogelijk onweer wordt nauwlettend in de gaten gehouden en als het losbarst, gaat de wandeling niet door.

De deelnemers zelf zijn ook goed voorbereid op de warmte. "Ik heb een voetbalbeker met water", aldus de achtjarige Olivier. "Je moet gewoon doorlopen en dan vergeet je de warmte vanzelf", vult een ander aan. "Maar het is wel een beetje ver", wordt er toch nog geklaagd.

Koeienvlaai

De route maakt veel goed, want de vijf kilometer gaat dwars door de Kudelstaartse weilanden. De deelnemers lopen door het gras en moeten soms over de hekken klimmen. "En ze kunnen oog in oog komen te staan met een koe, of in een vlaai trappen", lacht Ardie. "Maar dat hoort erbij."