Rechtbank erkent derde gender: 'Laat de politiek snel met een wetsvoorstel komen'

AMSTERDAM - De rechtbank in Limburg bepaalde vandaag dat een inwoner van de gemeente Roermond een 'verbeterde geboorteakte' krijgt. De 56-jarige Nederlander krijgt een vakje 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld'. Voor personen die zich geen man of vrouw voelen, betekent de uitspraak een belangrijke stap naar meer acceptatie.

Ook vreer verkerke was aangenaam verrast door de uitspraak. "Een goede reden voor politieke partijen om snel een wetsvoorstel in elkaar te draaien", aldus de 55-jarige Amsterdammer, die zelf ook politiek actief is bij de Amsterdamse partij BIJ1. Vreer ziet zichzelf als genderneutraal en wordt zelf daarom 'graag' met 'hen' aangeduid. Dat zullen wij in dit verhaal dan ook doen.

Vreer is opgegroeid in Haarlem. Toen hen in de twintig was, begon hen hun geslacht los van hun identiteit te zien. Hen wordt er dan ook behoorlijk moedeloos van wanneer hen, bijvoorbeeld bij de bestelling van een pakje, moet aangeven of hen man of vrouw is. "Ik krijg daar een behoorlijk punthoofd van."

Tijd is rijp

De Rechtbank Limburg vindt dat de tijd rijp is voor erkenning van een derde gender. Dat ervaart niet alleen vreer, maar ook het Transgender Netwerk Nederland als een positieve ontwikkeling. "De veelzijdigheid van geslacht valt niet te registreren, dat toont deze uitspraak. Het wordt tijd voor vrijheid van geslacht", aldus voorzitter Brand Berghouwer.

Bij de persoon in Limburg was sinds de geboorte onduidelijkheid over het geslacht. De baby kreeg het mannelijke geslacht toegewezen, maar voelde zich in de puberteit anders en onderging medische behandelingen om een vrouw te worden. Ondanks de operatie bleef de persoon zichzelf genderneutraal voelen.

Als de wind

Bij vreer was dit niet het geval. "Ik varieer. Zo de wind waait, waait mijn gender, zeg ik altijd, wanneer ik het mensen probeer uit te leggen." Vreer is aangesteld als duo-raadslid bij partij de BIJ1 die onder leiding Sylvana Simons één zetel vult in de gemeenteraad van Amsterdam. "Het zal voor mijn politieke collega's wennen zijn hoe zij mij moeten aanspreken, want meneer of mevrouw kan niet, maar 'mijn collega' bijvoorbeeld wel."

Volgens vreer is het belangrijk dat mensen de discussie serieus nemen. "Het is een kwestie van respect. Mensen die een man zijn, maar alleen de optie vrouw kunnen kiezen, voelen zich ook niet erkend. Zo is dat voor mij ook, wanneer ik word gedwongen een geslacht te kiezen."