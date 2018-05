Aangereden verkeersregelaar doet oproep aan motorrijder: 'Wat bezielde je?'

VIJFHUIZEN - Christiaan Setoebun heeft last van zijn onderrug en hield er bovendien een aantal flinke schrammen en blauwe plekken aan over. Afgelopen vrijdag werd de verkeersregelaar op de dijk in Vijfhuizen aangereden door een motorrijder die een stopteken negeerde. "Wat bezielt iemand om zoiets te doen?".

Het is een vraag die sinds het ongeluk door Christiaans hoofd speelt. De dader is nog niet gevonden. Tot twee keer toe negeerde de motorrijder zijn stopteken. "Hij gaf extra gas. Ik stapte opzij en hij koos dezelfde kant toen hij wilde uitwijken, vervolgens knalde hij bovenop me."



Christaan was enkele minuten buiten bewustzijn. "Ik slik nu een flink aantal pijnstillers en dan gaat het wel met de pijn." De verkeersregelaar hoopt dat de dader zich meldt. Hij zegt niet uit te zijn op wraak of een schadevergoeding. "Ik wil alleen maar weten wat iemand bezielt die zoiets doet? Ik heb een vrouw en een kind. Ik wil ook gewoon veilig van werk thuiskomen."



De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. Getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.