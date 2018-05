Deel dit artikel:











Kinderen mee in winkelwagen? Zwembadschoentjes verplicht bij AH Castricum Foto: ANP

CASTRICUM - Kinderen die mee willen rijden in de winkelwagen door de Albert Heijn in Castricum, moeten vanaf nu zwembadschoentjes dragen. Daar heeft de winkel toe besloten 'in verband met hygiëne'.

Kinderen mogen volgens de richtlijnen van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit alleen in het zitvlak van de winkelwagen plaatsnemen. Toch zitten kinderen vaak in het zogenoemde boodschappenvlak, zo staat op een bord in de winkel te lezen. "Als compromis hebben we besloten dat als het niet anders kan, kinderen in het boodschappenvlak mogen zitten, mits zij blauwe zwembadschoentjes aan hebben." Een schoonmaakbedrijf heeft afgelopen woensdag alle winkelwagens onder handen genomen, om ervoor te zorgen dat de wagens weer hygiënisch zijn. "Vanaf nu kunt u van de zwembadschoentjes gebruik maken", schrijft de Albert Heijn op Facebook. De schoentjes dienen na gebruik in een bak te worden gelegd.