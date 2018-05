Deel dit artikel:











Botsing motorrijder en lesauto in Amsterdam Westpoort Foto: Inter Visual Studio/ Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Een motorrijder is vanmiddag rond 17.00 uur gewond geraakt op de Radarweg in Amsterdam Westpoort. Een lesauto was met de motorrijder in botsing gekomen.

Volgens getuigen reed de lesauto vanuit de Donaustraat en wilde de Radarweg opdraaien. De bestuurder van de lesauto zag de motorrijder hierbij vermoedelijk over het hoofd. De motorrijder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.



De politie was tot 19.00 uur met het sporenonderzoek bezig.