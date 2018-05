Mijlpaal in verbreding A27 bij Hilversum: "Zo'n prestatie neerzetten in korte tijd, is echt topsport"

HILVERSUM - De nieuwe afslag van de A27 vanuit Utrecht richting Hilversum is een paar honderd meter opgeschoven. Dat is het resultaat van een weekend werken op een afgesloten A27.

Ook zijn er dit weekend oude viaducten gesloopt. En dus was het even wennen vanochtend voor de weggebruikers die normaal elke dag over de A27 bij Hilversum rijden. "Nu is het een compacte aansluiting. De 'spaghetti-wegen' die zijn er niet meer", vertelt Robert van den Dijssel, aannemer van het project A27/A1.

En hiervoor was de A27 het hele weekend dicht. De werklui werkte dag en nacht door. "250 man hebben dag en nacht gewerkt in verschillende ploegen. En dan zo'n prestatie neerzetten in korte tijd, is echt topsport", aldus Van Den Dijssel.

'Voor de mensen die hier wonen is het desastreus'

Maar niet iedereen is zo blij met deze mijlpaal, want de A27 is verbreed en gaat daardoor bijna bij omwonenden door hun achtertuin. "De doorstroming naar Utrecht is beter geworden, maar voor de mensen die hier wonen is het desastreus", vindt buurtbewoner Kees Tabak. Buurvrouw Sascha Barnstijn valt hem bij. "Verder vinden wij natuurlijk dat er een wanstaltig kolos neergegooid is langs onze huizen. Er is ongelooflijk veel gekapt en dat maakt dat wij het geluid van de snelweg veel meer horen."

De buurt die langs de snelweg woont wil heel graag een geluidsscherm, maar daar wil Rijkswaterstaat niet aan beginnen. Ze laten weten dat de A27 komende zomer nog geheel voorzien wordt van dubbellaags asfalt. Dit betekent dat er minder geluid te horen zal zijn van de snelweg. Ze zeggen doorlopend in gesprek te zijn met de omwonenden over de situatie. De buurt herkent zich niet in deze reactie en zou graag met Rijkswaterstaat om de tafel gaan. "Om welwillendheid te krijgen voor ons standpunt, omdat ze zoveel leefgenot vfan ons afnemen, hopen we dat ze een hand uitsteken en het voor ons hier leefbaar proberen te maken", zo besluit Barnstijn.