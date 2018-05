Deel dit artikel:











Nieuwe aanwijzingen naar achtergelaten handgranaat bij Suzy Wong Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) De politie roept opnieuw de hulp in van het publiek om de dader(s) op te sporen die in januari een handgranaat achterlieten bij nachtclub Suzy Wong in AMsterdam. Twee maanden later werd bij de club op het Leidseplein opnieuw een explosief achtergelaten.

Ongeveer een half uur nadat in januari de handgranaat werd achtergelaten, belde een onbekende naar 112. De politie maakt dat telefoontje morgen tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht openbaar, omdat er vermoedens zijn dat de beller betrokken is bij de zaak. Suzy Wong werd na beide incidenten een tijd gesloten op last van de burgemeester.



Rozemarijn Cucovic-De Heer, eigenares van de club, deed haar beklag bij de gemeente over de sluitingen. Zij stelt dat de exploitanten van de club niets te maken hebben met de incidenten, maar het voortbestaan bedreigd wordt.



Vandaag de dag is Suzy Wong nog steeds gesloten, maar onlangs zinspeelde waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen wel op heropening. Suzy Wong is inmiddels meer dan drie maanden dicht geweest en staat te koop.