De liefde van Amir Molkârâi voor Hovocubo

ZWAAG - Hij speelt er al zes seizoenen. Amir Molkârâi is zaalvoetballer en aanvoerder van Hovocubo. Dit weekend veroverde hij met de ploeg uit Zwaag de tweede landstitel. "Kampioen worden in eigen huis is het mooiste wat je kan hebben."

Over twee finales was Hovocubo met 5-3 en 3-2 te sterk voor regerend landskampioen 't Knooppunt uit Amsterdam. Molkârâi scoorde in beide duels. "Scoren is altijd lekker, maar het ging mij om de winst", aldus de international.

De net 31-jarige Heerhugowaarder voelde zich vanaf het begin thuis bij Hovocubo. "Dit is een volksclub. Als de supporters zien dat je strijdt en alles geeft dan geven ze jou een bepaalde liefde. Dat heb ik niet bij heel veel clubs meegemaakt."

Qatar

Daarom is Molkârâi ook volgend seizoen in sporthal De Opgang in Zwaag te bewonderen. "Ik heb een toernooi in Qatar gespeeld en toen vroegen ze of ik wilde blijven. Als je een kleine en een vrouw hier hebt, maak je die stap op deze leeftijd niet meer. Geld is niet alles. Ik zit goed bij deze club, ben heel tevreden en blij dat ik ook volgend jaar hier speel."

Hovocubo veroverde dit seizoen zowel de landstitel als de beker. Met het winnen van 'de dubbel' is de honger voor komend seizoen niet gestild. Molkârâi: "Winnen verveelt nooit en verliezen went nooit. Volgend jaar gaan we ook weer voor alles. We gaan Europa in als toetje. Dat wordt gruwelijk genieten."