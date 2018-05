Deel dit artikel:











Passagiersbus afgebrand in Alkmaar Foto: Lorenzo Derksen Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus Foto: Inter Visual Studio

ALKMAAR - Aan de Lepelaarstraat in Alkmaar heeft korte tijd een grote brand gewoed in een bus. De stadsbus vervoerde op het moment van het in brand vliegen geen passagiers.

Het gaat om een bus van vervoersbedrijf Connexxion. Er waren grote rookwolken zichtbaar en na het doven van de vlammen lijkt het erop dat de bus niet meer bruikbaar zal zijn. De brand woedde voornamelijk in het achterste gedeelte van de bus. De bus moet worden weggesleept. Het wegdek, waar olie op is gekomen, wordt momenteel schoongemaakt. De afslag van de Friesebrug naar de Frieseweg blijft daarom voorlopig gesloten.