Stoomtrein opent harten bezoekers én vrijwilligers

VELSEN-NOORD - Een paar keer per jaar krijgen belangstellenden de kans om een ritje te maken met de stoomtrein over het terrein van Tata Steel. Niet alleen voor de passagiers is het anderhalf uur durende ritje langs ertstvelden en walserijen een belevenis.

Dat is het ook voor de vrijwilligers van Hoogovens Stoom IJmuiden, maar dan op een andere manier. Zij genieten ervan hoe locomotief 'Bonne' zijn stoom uitblaast, ze genieten van de herrie en van het vuur. En ze vinden het mooi dat ze bezoekers kunnen laten meegenieten.

Martijn van Riet is de vrijwilliger met de meeste verantwoordelijkheid, want hij moet zorgen dat het tochtje velig verloopt. "Ik geniet er wel van en ben ook zeker enthousiast", zegt hij. "Maar ik doe het op ingetogen wijze, want ik moet wel m'n koppie erbij houden. ''

Jongensdroom

Martijn is één van het leger vrijwilligers die niet uitgepraat raakt over de schoonheid van de locomotief, maar in dat enthousiasme wordt hij nog overtroffen door zijn vader. Adrie is tot zijn pensionering hovenier geweest maar heeft wel altijd grote interesse gehad voor de stoomtrein. Toen zijn zoon hem vroeg op de trein te komen, kwam een jongensdroom uit. "Als de trein stoom uitblaast en je hoort het gefluit, dan gaat je hart open."

Adrie kan niet ontkennen dat hij een beetje trots is op zijn zoon. "Natuurlijk ben ik dat."