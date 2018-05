Deel dit artikel:











Frank Mostard en Peter Scheek weg bij Blauw-Wit Foto: ANP/Orange Pictures/Rene van Dam

AMSTERDAM - De veldkorfbalcompetitie is nog in volle gang, maar de transfers in de Korfbal League vliegen je al om de oren. Bij Blauw-Wit vertrekken Frank Mostard en Peter Scheek, maar Mandy Koelman, Manon Wiegerink, Leanne Aurik en Otto Fabius keren terug. Eerder werd al bekend dat Christian Dekkers van KCC naar de Amsterdamse club komt.

Lees ook: AKC Blauw-Wit versterkt zich met Christian Dekkers Dat Frank Mostard (foto) zou vertrekken was al wat langer bekend. Hij maakt de overstap naar TOP. De 25-jarige speler hoopt in Sassenheim een keer een kampioensfeest en Europa Cup-korfbal mee te maken. Peter Scheek is agent in opleiding in Rotterdam en vindt dat lastig te combineren met het heen en weer reizen naar Amsterdam. Hij keert terug naar KOAG, waar hij in het verleden ook speelde. Tegenover het vertrek van die twee spelers en van Tess ten Pas, die stopt, staat de terugkeer van Mandy Koleman, Manon Wiegerink, Leanne Aurik en Otto Fabius, die allemaal al eerder waren gestopt of op een lager niveau waren gaan spelen. Koog-Zaandijk

Ook KZ moet op zoek naar nieuwe spelers. Stijn Hoekstra vetrekt naar Groen-Geel en Rosemarie Roozenbeek, Stijn van der Vegt en Naomi Zuidweg stoppen. Nieuwe spelers zijn nog niet te melden in Zaandijk.