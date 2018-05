Bestuurder auto (22) botste op trein door "defecte remmen en alcoholgebruik"

OOSTHUIZEN - Defecte remmen en de invloed van alcohol zouden er gisteren voor hebben gezorgd dat een 22-jarige bestuurder van een crossauto tegen een trein botste in Oosthuizen. Dat heeft de bestuurder verklaard tegenover de politie.

Na de botsing bij overgang het Oosteinde werd de man door vrienden uit het voertuig gehaald en zette hij het in eerste instantie op een lopen. Niet veel later besloot hij zich alsnog te melden op het politiebureau.

Een woordvoerder van de politie meldde eerder dat de man gewond was geraakt bij de botsing. "We hebben direct een ambulance gebeld en de man is meegenomen naar het ziekenhuis."

Alcoholcontrole

Na de controle in het ziekenhuis is er ook bloed afgenomen van de bestuurder. Het bloedmonster wordt momenteel onderzocht op de aanwezigheid van alcohol.

In de trein is niemand gewond geraakt. Wel heeft het treinstel grote materiële schade, zo meldt de politie.