Deel dit artikel:











Psychische gezondheid jongvolwassenen Alkmaar lager dan gemiddeld Foto: Shutterstock

ALKMAAR - Uit een onderzoek onder jongvolwassenen in Alkmaar, is gebleken dat bijna één derde van de inwoners van tussen 16 en 25 jaar in 2017 psychisch ongezond was. Bij het onderzoek is gekeken naar psychische klachten als depressie, angststoornissen, burn-outs en anorexia.

Met 31,8 procent van de jonvolwassenen die vorig jaar psychisch ongezond waren, ligt Alkmaar boven het gemiddelde van Noord-Holland Noord, wat 27,5 procent is. Van de 31,8 procent is 18,6 procent ook vorig jaar behandeld voor een psychische aandoening. Uit het onderzoek is ook gebleken dat veel Alkmaarse jongvolwassenen last hebben van stress. Bij 24,5 procent uit dit zich in fysieke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, slecht slapen of hyperventilatie. 9,5 procent van de onderzochten gaf zelfs aan meestal of voortdurend last te hebben van stress. "De meest genoemde oorzaken van stress zijn opleiding/school, werk, onzekerheid, keuzes maken en geld," is te lezen in het rapport van het onderzoek.