Genomineerd: Wieringer Villa Nieuwland beste B&B van Nederland

DEN OEVER - Villa Nieuwland in Den Oever is voor de tweede keer genomineerd voor de Beste Bed & Breakfast van Nederland. De luxe villa dingt mee in de categorie 5-tulpen, de hoogste standaard onder de B&B's van ons land.

De tweede nominatie komt als een verrassing voor Martine van Soolingen van Villa Nieuwland. Ze dacht eerst dat ze de e-mail van vorig jaar opnieuw had gekregen, maar niets was minder waar. "Heel bijzonder en blij verrast, maar ook zenuwslopend hoor." De Wieringer B&B neemt het op tegen collega's uit het Friese Fochteloo en het Branbantse Budel.

Bouwval

Zo paradijselijk als het er nu bij ligt, zo troosteloos was het ruim acht jaar geleden. Het rijksmonument aan de rand van de Waddenzee stond al jaren leeg en was een bouwval. Direct na de koop sloeg de twijfel toe: "Ik dacht echt dat het de slechtste beslissing ooit was, maar het tegendeel is waar gebleken. Zo mooi om in het diepe te springen en te zien dat het goed komt."

De nominatie is vooral te danken aan de luxe indeling van de villa en de ligging. "Toen we begonnen, zei iedereen dat er niets te doen is. Dat is juist de zeldzame kwaliteit als je uit de Randstad komt. Mensen raken hier helemaal zen." Op woensdag 20 juni maakt Stichting Bed & Breakfast Nederland bekend wie de eretitel krijgt.