Banen weg bij farmaceut Teva in Haarlem

HAARLEM - Het Israëlische farmaciebedrijf Teva sluit zijn onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling in Haarlem. Daardoor verliezen 61 medewerkers hun baan, zo laat vakbond FNV aan NH Nieuws weten.

FNV-bestuurder Petra Zuidema: "We betreuren het ontzettend dat 61 werknemers hun baan verliezen. Het komt echter niet als verrassing omdat deze ontwikkeling zich in de farmaceutische industrie veel voordoet."

Ingrijpende beslissing

De directie van Teva Haarlem laat weten nog niet te kunnen zeggen om hoeveel arbeidsplaatsen het daadwerkelijk gaat. Ze betreuren de sluiting van de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling, maar hebben begrip voor de beslissing van het concern. "We begrijpen dat er onder de huidige omstandigheden moeilijke en ingrijpende beslissingen moeten worden genomen die in het belang zijn van de wereldwijde Teva-organisatie", vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws.

Teva is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen, toedieningshulpmiddelen en zelfzorgproducten. Bij het Haarlemse bedrijf in de Waarderpolder worden merkloze geneesmiddelen gemaakt, onder andere voor de behandeling van kanker, astma en COPD. Er werken nu zo'n 750 mensen. De verkoop- en productieafdeling blijven wel bestaan.