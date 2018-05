"Patricia Paay wilde dood na verspreiden seksfilmpje"

AMSTERDAM - Patricia Paay wilde niet meer leven nadat vorig jaar een seksfilmpje van haar was verspreid. Dat zei haar advocaat tijdens een civiele zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

"Paay wilde dood, dat zegt genoeg over wat het plaatsen van het filmpje met haar heeft gedaan. Schade en schande beheersen haar leven tot op heden", aldus advocaat Johan Langelaar.

Lees ook: Patricia Paay naar rechtbank om seksfilmpje

De zangeres en tv-persoonlijkheid wil 4,5 ton schadevergoeding voor het verspreiden van een seksfilmpje via website GeenStijl. Volgens haar advocaat heeft ze 250.000 euro aan immateriële schade geleden en 200.000 aan materiële schade, onder meer door misgelopen inkomsten.

Lees ook: Patricia Paay: "Zélf seksfilmpje verspreid? Grootste onzin ever!"

GeenStijl plaatste in februari vorig jaar de link naar het filmpje, maar verwijderde die even later ook weer, op aandringen van de advocaat van Paay. De video, waarin is te zien dat de zangeres en tv-persoonlijkheid plasseks heeft met een man, ging meteen viraal op social media.