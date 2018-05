Deel dit artikel:











Man met scootmobiel belandt in water in Haarlem Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch

HAARLEM - Een man is vanmiddag met zijn scootmobiel in het water beland langs het Jaagpad in Haarlem. Hij zou naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Volgens een getuige sprong een omstander het water in om het slachtoffer te helpen. Hij zou een applaus hebben gekregen van voorbijgangers. Een traumahelikopter landde op een nabijgelegen weiland. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend.