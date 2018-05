Deel dit artikel:











Drugslab aangetroffen in bedrijfspand Purmerend

PURMEREND - In een bedrijfspand aan de Pascalstraat in Purmerend is een drugslab aangetroffen. De politie doet op dit moment onderzoek.

Volgens een politiewoordvoerder is er geen gevaar voor de omgeving. De forensische opsporing is ter plaatse. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Wat voor drugs er in het lab werden gemaakt, is nog niet duidelijk. Volgens een getuige is een grootschalige ontmanteling van het lab gaande. Meerdere politieauto's en brandweerwagens zijn ter plaatse.