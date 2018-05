Billy Bakker niet met Oranje in Champions Trophy

AMSTERDAM - UTRECHT Bondscoach Max Caldas heeft de spelers bekend gemaakt die van 23 juni tot en met 1 juli deelnemen aan de Champions Trophy in Breda. Daarbij ontbreekt Billy Bakker, een van de drie aanvoerders van Oranje.

"Billy en zijn vriendin verwachten hun eerste kind als de Champions Trophy gespeeld wordt", zegt Caldas. "Ik weet uit eigen ervaring hoe mooi het is vader te worden. Wij vinden het belangrijk dat Billy de tijd en de ruimte heeft om daarvan te genieten. Ik kan en wil hem niet vragen zich in die periode ook te focussen op het team en zijn sportprestatie."

Bakkers clubgenoten Valentin Verga en Mirco Pruyser zitten wel bij de selectie. Van Bloemendaal zijn Thierry Brinkman, Glenn Schuurman en Floris Wortelboer geselecteerd.

Afvallers

Naast Bakker is ook routinier Mink van der Weerden er niet bij in Breda, omdat hij nog niet geheel is hersteld van een enkelblessure. Verder vielen Tristan Algera (HGC), Roel Bovendeert (Bloemendaal), Martijn Havenga, Jip Janssen, Bjorn Kellerman (allen Kampong), Derck de Vilder (Pinoké) en keeper Maurits Visser (Den Bosch) komen niet in actie in Breda. Caldas: "We hebben deze jongens en Billy gevraagd de komende periode te blijven trainen."