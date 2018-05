Noord-Hollanders hebben meer vertrouwen in medemens dan vorige jaren

NOORD-HOLLAND - Het algemene vertrouwen van de inwoners van onze provincie is vorig jaar wederom gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Het gaat hier om het vertrouwen in de medemens en tien instituties, waaronder de politie en het leger.

Dit kan afgelezen worden van de data die het CBS vandaag gepubliceerd heeft. Voor het onderzoek is via enquêtes aan Nederlanders gevraagd of ze vertrouwen hadden in elkaar, en in tien soorten instituties. Denk hierbij aan de Tweede Kamer, de EU, of de pers.

Tussen regio's waren de meest opvallende verschillen te vinden. Zo is er te zien dat het onderlinge vertrouwen vorig jaar het hoogst was in onder andere het Gooi, met 68,4 procent van de inwoners. Het vertrouwen in de EU was met 45 procent van de inwoners het allerhoogst in Amsterdam.

Op onderstaandje kaartje kan je zelf opzoeken hoeveel vertrouwen er vorig jaar was in onze provincie.