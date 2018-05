Met deze tips doorsta je een hete dag op de weg: "Draag geen teenslippers"

NOORD-HOLLAND - Deze week komen ons weer zonovergoten dagen tegemoet. Voor weggebruikers betekent dat echter opletten, want niet alleen op regenachtige dagen, maar ook met lekker weer moet je goed voorbereid de weg op gaan. Jaap Folkerts van Rijkswaterstaat geeft je de volgende tips mee.

Informeer jezelf

Volgens Folkerts is dit misschien wel het belangrijkste advies: "Informeer jezelf altijd voordat je de weg op gaat. "Het belangrijkste vinden wij de eigen verantwoordelijkheid van de automobilist. 30 graden is voor niemand een verrassing en we gaan ervan uit dat je weet waar je aan toe bent voordat je de auto in stapt. Probeer dus te voorkomen dat je in de file komt te staan, want dat is niet prettig met lekker weer."



Zorg dat je auto op orde is

Deze tip zou volgens Folkerts ook voor weinig mensen een verrassing moeten zijn. "Controleer onder meer je bandenspanning en je koelvloeistof. Zeker oudere motoren raken snel oververhit met dit weer."



Draag geen teenslippers

Niet alle soorten schoeisel zijn geschikt voor autorijden. "Draag bijvoorbeeld geen teenslippers of ander schoeisel met een slappe zool", zegt Folkerts. Slippers kunnen makkelijk van het pedaal glijden. Ze kunnen ook blijven hangen en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. "Wij raden altijd aan om stevig schoeisel te dragen."



Neem regelmatig pauze

Automobilisten die een eindje moeten rijden, wordt geadviseerd regelmatig pauze te nemen. "Iedereen die een keer met dit weer heeft gereden, heeft weleens het gevoel gehad eerder loom of sloom te worden. Neem dus altijd een flesje water mee en neem ook tijd voor plas- en drinkpauzes. Zeker als je ver moet rijden."