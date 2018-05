Deel dit artikel:











Katja Snoeijs van vv Alkmaar topscorer van de vrouwen eredivisie Foto: Pro Shots/Remko Kool

ALKMAAR - Katja Snoeijs van vv Alkmaar is topscorer geworden van de eredivisie bij de vrouwen. De spits was gedurende het seizoen 25 keer trefzeker, daarbij zit een hattrick en in zes wedstrijden scoorde ze twee keer.

De in Amstelveen wonende Snoeijs kwam drie jaar geleden naar vv Alkmaar. Ze begon haar loopbaan bij Sporting Martinus en belandde in Alkmaar via Fortuna Wormerveer en Telstar. De student aan de ALO in Amsterdam eindigde met haar club als de nummer twee van de degradatiepoule. De 21-jarige Snoeijs verlaat de Alkmaarse club nu het seizoen is afgelopen en speelt volgend seizoen voor PSV in Eindhoven.