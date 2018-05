Organisaties avondvierdaagse nemen maatregelen tegen hitte en onweer

NOORD-HOLLAND - Op een tiental plaatsen in Noord-Holland gaat vanavond de avondvierdaagse van start. Vanwege de warmte en kans op onweer hebben de organisaties verschillende maatregelen genomen om alles in goede banen te leiden. "Veiligheid staat voorop."

In onder meer Kudelstaart, Wieringermeer, Schagen, Monnickendam en Amsterdam-Oost gaan wandelaars vanavond aan de avondvierdaagse beginnen. De organisaties houden de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten. Bij naderend onweer worden wandelingen later gestart, afgelast of ingekort. Vooralsnog lijkt het een droge avond te worden, zoals in Heemskerk. "De kust is ons altijd goedgezind", aldus een woordvoerder van de organisatie.

Om te voorkomen dat deelnemers worden bevangen door de warmte, doen ze er goed aan voldoende water en fruit mee te nemen. Daarnaast is het, ook om 18.00 uur 's avonds, belangrijk om zonnebrand te smeren. Een zonnebril, -klep of petje is ook geen overbodige luxe.

Veel water

Het ontbreekt de wandelaars aan niets. Veel organisaties hebben meerdere rustpunten op de route ingelast, waar lopers water en fruit of groente krijgen, en zelfs hun waterfles kunnen bijvullen. Op sommige routes kunnen deelnemers een ijsje verwachten. Ook houden de organisatoren nauw contact met scholen, zodat die de ouders ook op de hitte kunnen attenderen.

Onder andere in Kudelstaart heeft de organisatie een Facebookpagina in het leven geroepen, waar een noodnummer en andere informatie staan vermeld. Ook worden de laatste nieuwtjes hier gedeeld. "We merken dat dit goed werkt. Als een paar mensen een bericht delen, groeit het bereik al snel", legt Ardie Balder van de avondvierdaagse in Kudelstaart uit. Ook andere organisatoren van de avondvierdaagse delen op internet en sociale media tips en informatie, zoals in Amsterdam-IJburg, Graft-De Rijp, Monnickendam.

Morgen starten er ook nog avondvierdaagses onder meer Waarland, Stede Broec, Heemskerk en Driehuis.