Lorenzo woonde op door brand verwoeste boot: "Ik ben alles kwijt"

OUDKARSPEL - Lorenzo van Veen uit Oudkarspel hoorde vanochtend dat zijn hele hebben en houden in vlammen is opgaan. De boot waar hij al een aantal jaar op woonde brandde vannacht volledig uit. Het enige bezit dat hij nog heeft is de kleding die hij op dit moment aan heeft en zijn fiets.

"Ik ben alles kwijt. Ik ben radeloos", vertelt een aangeslagen Lorenzo. Hij sliep gisterennacht op een camping in de buurt, omdat hij op een nieuwe ligplaatsvergunning voor zijn boot wachtte. Hij zou binnenkort weer terugkeren naar de boot waar hij nu ruim vijf jaar woont. "Ik raakte mijn baan en woning kwijt en toen ben ik eerst gaan kraken. Uiteindelijk kreeg ik deze boot aangeboden en heb ik hem opgeknapt om hem leefbaar te maken."

Lees ook: Boot in vlammen op in Oudkarspel

Vanmorgen werd hij door een bekende op de hoogte gebracht van de brand. "Ik vermoed dat het vuur is aangestoken, want ik heb er in de boot alles aan gedaan om brand te voorkomen." Er is al een aantal keer in zijn boot ingebroken.

Nieuwe boot

Lorenzo zoekt nu met spoed een andere boot of woning. "Op de camping blijven gaat niet voor zo'n lange tijd." Wie hulp kan bieden aan hem, kan mailen naar internet@nhnieuws.nl.

De gemeente heeft aan NH Nieuws laten weten dat Lorenzo niet op de boot mag wonen. "Want bewoning op een boot is in de gemeente Langedijk niet toegestaan", aldus een woordvoerder van de gemeente.