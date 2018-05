Gemeente: Beusebos Purmerend blijft voorlopig nog dicht

PURMEREND - De gemeente Purmerend houdt de geplaatste hekken rond het Beusebos voorlopig gesloten. Dat bevestigt een woordvoerder na navraag van NH Nieuws.

Begin april besloot de gemeente het Beusebos algeheel te sluiten naar aanleiding van het nieuws dat er opzettelijk spijkerplanken rondom het crossterrein in het gebied waren geplaatst. Een motorcrosser raakte flink gewond. Ook werd brand gesticht in het bos.

Inmiddels is het bos bijna twee maanden gesloten en de gemeente is erg tevreden over de rust die is wedergekeerd rondom het gebied. "Wij zien geen enkele reden om nu de zomermaanden eraan komen het Beusebos weer open te stellen voor recreatief publiek. Vlak na de sluiting werd het hek nog vernield en zijn er twee mensen beboet die het terrein opgingen, maar nu is het er rustig en dat willen we zo houden", aldus de woordvoerder.

Over een eventuele heropening van het bos durft de gemeente nog niks te zeggen. "Dat kan weken duren of nog maanden. Voorlopig blijft het nog wel even dicht."