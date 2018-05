Deel dit artikel:











Verdeeldheid om 'gevaarlijke' wegversmallingen in Heiloo: "Dit is vragen om ongelukken" Foto: Facebook

HEILOO - In Heiloo heerst verdeeldheid over de wegversmallingen die zijn aangebracht op de Stationsweg en Zevenhuizerlaan. Volgens omwonenden wordt er aanzienlijk rustiger gereden. Automobilisten zouden de drukte die is ontstaan echter betreuren.

"Het is inderdaad drukker, maar zolang er rustiger gereden wordt, is dat veiliger voor de buurt", zegt Marjon Zandvliet namens de bewonersgroep van de Stationsweg tegen NH Nieuws. De wegversmallingen zijn aangebracht vanwege de bouw van een spoorwegonderdoorgang bij de Vennewatersweg. Die weg is dertien maanden afgesloten voor het verkeer. Hierdoor worden de andere oost-west verbindingen in het dorp echter zwaarder belast. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zijn daarom de wegversmallingen aangebracht op de Zevenhuizerlaan en Stationsweg. Op de Kerkelaan zijn de huidige fietsstroken verbreed. "We hebben met een verkeersdeskundige gekeken naar wegversmallingen. Als iedereen meer op elkaar gaat letten, creëer je een veiligere situatie", vervolgt Zandvliet. 'Noodzakelijk kwaad'

Volgens Zandvliet zijn het vooral de automobilisten die daar niet blij mee zijn. "Die worden nu geconfronteerd met paaltjes op de weg", licht ze toe. "Het is al druk genoeg daar en dan nu elkaar voorrang moeten verlenen. Wordt lekker file rijden, mensen", schrijft een automobilist op Facebook. Dat de maatregelen voor files zorgen, vinden omwonenden volgens Zandvliet een noodzakelijk kwaad. "Het verkeer rijdt daar hoe dan ook al in groten getale doorheen. De situatie is met de toegenomen drukte wel wennen, maar zolang er rustiger wordt gereden, vinden we dat niet erg." 'Gevaarlijke situaties'

Volgens sommige automobilisten zorgt de toegenomen drukte juist voor gevaarlijke situaties. "Belachelijk. Die paaltjes zie je toch nooit op tijd? Dit is vragen om problemen en ongelukken", zegt een automobilist op sociale media. "Een drempel was beter op z'n plaats geweest", schrijft een ander. Zandvliet zegt zich bewust te zijn van mogelijke risico's. "We moeten natuurlijk wel goed monitoren wat het effect van de wegversmallingen is. Wij accepteren voor nu meer drukte, maar hopen daarna wel op een betere oplossing." 'Al langer een probleem'

De drukte op de oost-west verbindingen in Heiloo wordt al langer gezien als een probleem. "De Stationsweg zat al ver boven het maximale aantal voertuigen per etmaal en er werd te hard gereden. Dat is uiteraard niet goed voor de leefbaarheid en veiligheid. Wij zijn dus blij dat de gemeente maatregelen heeft genomen om het verkeer af te remmen."